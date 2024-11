Durante G20, carro da comitiva de Lula é assaltado no Rio. Polícia recuperou o veículo

Na noite deste sábado, 16, um dos veículos usados pela comitiva de Luis Inácio Lula da Silva para a reunião do G20 no Brasil foi roubado na Rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O carro é um Corolla branco, da marca Toyota.

Segundo as primeiras informações, o presidente não estava no automóvel quando este foi abordado por três criminosos armados, por volta das 20hs. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o veículo particular foi alugado em uma locadora e roubado quando o motorista retornava para sua casa, no município de São João de Meriti. Após levarem seu celular, os crimonosos obrigaram o motorista a descer do carro, entraram no veículo e fugiram.

“O motorista informou que o automóvel prestava serviço para um integrante da comitiva do governo federal”, afirmou a polícia a VEJA. “O carro foi recuperado por policiais civis e militares no Complexo do Chapadão. Agentes realizam diligências para identificar os autores”, completou.

O integrante da comitiva presidencial transportado pelo carro roubado era o piloto de Lula, pouco antes do assalto. O caso foi registrado na 64ª DP, em São João de Meriti.

Mais um assalto

Na manhã da última quinta-feira, 14, outro carro de uma autoridade foi assaltado. Tratava-se de um veículo da comitiva do ministro Márcio Costa Macêdo, roubado Rua do Riachuelo, próxima ao Museu de Arte Moderna (MAM), onde acontece a reunião de Cúpula do G20.

Na ocasião, houve troca de tiros de policiais com traficantes, na Favela Nova Holanda, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. No mesmo dia, iniciava-se a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na capital fluminense, em que um decreto do presidente Lula autorizou o uso das Forças Armadas para a proteção da cidade.