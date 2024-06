Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas no RS neste domingo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de tempo severo para as regiões Metropolitana, Centro, Vales e Serra do estado. O aviso, válido até o meio-dia de domingo, 16, prevê chuvas intensas, com potencial para alagamentos, ventos fortes e raios.

Segundo o órgão, a combinação de fatores meteorológicos, como a atuação de uma frente fria e a presença de umidade na região, pode ocasionar precipitações significativas, com acumulados variando entre as áreas.

https://x.com/DefesaCivilRS/status/1802102128552398874

A chuva teve início neste sábado na maioria das regiões gaúchas, entretanto, como se antecipava, os acumulados de precipitação ainda não são altos, cenário que vai mudar neste domingo.

Dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia indicavam até o fim da tarde de sábado volumes de 28 mm em Pelotas, 26 mm no Chuí, 22 mm em Canguçu, 21 mm em Caçapava do Sul e Rio Grande, 16 mm em Santiago, 14 mm em Cambará do Sul, e 13 mm em Jaguarão, Encruzilhada do Sul e Camaquã.

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) projeta que, apesar do volume elevado de chuva previsto, não há risco de nova enchente no Guaíba neste fim de semana. A informação se baseia em modelos meteorológicos e nas medições realizadas na régua emergencial instalada na Usina do Gasômetro.