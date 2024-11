Datas: Richard Cash, Phil Lesh e Zé Carlos

A receita é de uma simplicidade comovente: 1 litro de água filtrada ou fervida (mas já esfriada); 1 colher de café de sal e 1 colher de sopa de açúcar, tudo junto e misturado, servido em pequenas colheradas ou no copo. O soro caseiro salvou pelo menos 60 milhões de crianças em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, desde que foi desenvolvido, no fim dos anos 1960, pelo pediatra americano Richard Cash, em parceria com um colega, David Nalin. Os primeiros passos foram dados no Paquistão Oriental, hoje Bangladesh — e bem poderia ter sido nos rincões mais pobres do Brasil —, onde foram conduzidos os primeiros ensaios clínicos da chamada terapia de reidratação oral (TRO), em uma epidemia de cólera. Funcionaria também em casos de diarreia e outros problemas do trato intestinal com perda de líquido. Estudos recentes comprovam excelente resultado em 93% dos casos. “O simples não é sinônimo de segunda classe”, diria Cash. Ele morreu em 22 de outubro, aos 83 anos, de câncer no cérebro.

O tom da pegada hippie

O grupo Grateful Dead despontou em São Francisco (Estados Unidos), em 1965, com canções inspiradas no blues, no bluegrass, no country e no jazz. Ficou conhecido como uma jam band, banda cujas apresentações são longas e cheias de improviso, de experimentações. Foram trinta álbuns, até 1995. Phil Lesh faria do baixo, instrumento comumente usado para acompanhamento rítmico, parte essencial do som emitido pelo grupo de inspiração hippie. Ao lado de Jerry Garcia e Bob Weir, guitarristas, Ron McKerman, na gaita e no teclado, e Bill Kreutzmann, na bateria, Lesh ajudaria a construir alguns dos grandes sucessos do fim do século XX, tal como Friend of the Devil, de 1970. Ele morreu em 25 de outubro, aos 84 anos, de causas não reveladas pela família.

Surpresa na lateral direita

Houve espanto, em 1998, quando o treinador Zagallo convocou o lateral-direito Zé Carlos, do São Paulo, para a seleção brasileira que disputaria a Copa do Mundo na França — ele seria reserva de Cafu. Vigoroso, de ultrapassagens rápidas e ótimos cruzamentos, além da firmeza na marcação, foi destaque no Campeonato Paulista daquele ano. E então o Brasil o conheceria — atleta tardio, que trabalhara como bancário e metalúrgico, para começar a treinar no São José, do Vale do Paraíba, aos 21 anos. Na Copa, disputou a semifinal contra a Holanda, vencida pela seleção nos pênaltis. Teve atuação modesta, forçado pelo treinador a permanecer na defesa. Morreu em 25 de outubro, aos 56 anos, de problemas cardíacos.

Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2024, edição nº 2917