Crivella pode se livrar do Carnaval carioca

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella pode se livrar da dor de cabeça que o carnaval carioca vem lhe causando. Mesmo antes de aberta a temporada de campanha eleitoral, o deputado estadual Índio da Costa, aliado político de Crivella e pré-candidato ao governo do Rio, tem como uma de suas propostas a transferência da organização da festa na Sapucaí para as mãos do governo estadual.

Índio da Costa era secretário municipal de Crivella e deixou a administração da prefeitura há uma semana para se preparar para a campanha ao governo do estado. Na Sapucaí neste domingo, o parlamentar se abrigou no camarote da RioTur, empresa municipal de turismo do Rio e organizadora do Carnaval junto do a Liga das Escolas de Samba (liesa).

Ainda há muita água para rolar até as eleições em outubro. Perguntado se estaria se antecipando demais, Índio disse: “Não tem concorrência”. Resta saber como o deputado vai tirar do papel a ideia de assumir o carnaval com um estado economicamente falido.