Crianças já podem enviar cartas para campanha Papai Noel dos Correios

Bicicleta, boneca, skate, patins, álbum da Copa do Mundo, roupas e calçados. Estes são alguns dos presentes que crianças de até 10 anos de todo país costumam pedir nas campanhas Papai Noel dos Correios. A edição deste ano foi lançada oficialmente nesta quarta-feira (16). Em 2021, mais de 150 mil cartas foram adotadas.

Segundo o regulamento, para que a cartinha seja incluída na campanha, a criança deve estar matriculada em escola da rede pública de ensino selecionada pela Secretaria de Educação Estadual ou Municipal até o 5º ano. As cartas devem ser manuscritas por crianças até 10 anos, ou aquelas com deficiência, independentemente da idade. Não serão selecionadas cartas que contenham informações pessoais como endereço, telefone ou foto da criança. As informações não serão divulgadas aos padrinhos.

O cronograma, tanto para inclusão de cartas quanto para adoção, varia conforme o estado onde moram as crianças. As cartas podem ser enviadas de duas formas: nas agências dos Correios e pelo blog da campanha. Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao blog. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel.

Na edição deste ano da campanha também será possível a adoção de mais de 50 cartinhas, pelo chamado Super Padrinho. Nesse formato, é permitido que empresas façam parte da campanha com o Padrinho Corporativo.

Como adotar

Interessados em adotar uma cartinha podem participar da campanha no formato online. É necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município. Também é possível retirar a cartinha diretamente nas agências dos Correios.

A entrega dos presentes também deverá ser feita presencialmente, no ponto mais próximo da localidade indicada no blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Os Correios lembram que as cartinhas selecionadas serão retiradas do sistema de adoção e deixarão de ficar disponíveis. Se, por algum motivo, não for possível realizar o sonho da criança, esta perderá a oportunidade de ter seu desejo atendido por outros padrinhos.

Com Agência Brasil

