Corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo começam a ser liberados

Até o momento, foram identificados 12 corpos das vítimas do acidente aéreo ocorrido na sexta-feira em Vinhedo (SP), informou a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo no fim da tarde deste domingo, 11. Um corpo foi liberado para os familiares e outros sete devem ter o processo finalizado ainda hoje.



O Corpo de Bombeiros concluiu a retirada das vítimas do local do acidente na noite de sábado. Todos os 62 corpos foram direcionados para o IML Central de São Paulo, que está atendendo exclusivamente o caso.

Os destroços permanecem no local, sob responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), braço da Força Aérea Brasileira (FAB) que investiga o caso. Nesta manhã, peritos do Departamento para a Segurança da Aviação Civil da França (BEA, na sigla em francês) chegaram ao local do acidente para ajudar na investigação, já que a aeronave, modelo ATR-72, foi fabricada na França.

Mais cedo, o Cenipa informou que já conseguiu retirar todo o conteúdo registrado nas duas caixas-pretas do avião.