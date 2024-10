Corinthians lamenta morte do publicitário Washington Olivetto

O Corinthians, clube de futebol da zona leste paulistana, lamentou a morte do publicitário Washington Olivetto na tarde deste domingo, 13, aos 73 anos. Ele foi vice-presidente de marketing do clube e um dos fundadores do movimento “Democracia Corinthiana”, criado nos anos finais da Ditadura Militar e até hoje a maior organização política estruturada dentro do futebol brasileiro.

“Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando. O Corinthians se solidariza com a família nesse momento de dor”, disse o clube através de uma nota de pesar.

https://x.com/Corinthians/status/1845578942683439454/photo/1

Olivetto faleceu na tarde deste domingo no hospital Copa Star, na capital do Rio de Janeiro, onde estava internado há quase cinco meses por conta de complicações pulmonares. Um dos maiores ícones do mercado publicitário nacional, acumulou premiações de nível mundial — como 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes e o prêmio Clio em 2001 — e obras-primas, como o “Garoto Bombril”, estrelado por décadas pelo ator Carlos Moreno.

O “Democracia Corinthiana” foi encabeçado, ao lado de Olivetto, por grandes jogadores de futebol que passaram pelo clube, como Sócrates, Walter Casagrande, Biro-Biro, Zé Maria, Zenon e Wladimir. O movimento ficou bastante popular e contou com a adesão de artistas e pessoas influentes nos começo dos anos 1980. Além de ajudar a criar o grupo, Olivetto foi autor de dois livros sobre o seu clube do coração, “Corinthians x Outros” e “Corinthians – É Preto no Branco”.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também homenageou o publicitário pela sua contribuição com o clube e o movimento. “Um dos maiores publicitários do Brasil responsável por grandes campanhas e inclusive a Democracia Corinthiana”, disse nas redes sociais. O time, que tem 27,3 milhões de torcedores e a segunda maior torcida do País (sendo a maior de São Paulo), também é o escolhido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

https://x.com/padilhando/status/1845583306127012099