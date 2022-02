Congolês espancado até a morte será homenageado com memorial no Rio

Morto de forma brutal no dia 24 de janeiro, o congolês Moïse Kabahambe, de 24 anos, será homenageado com um memorial no local onde foi assassinado. A decisão foi tomada pela Prefeitura do Rio, que transformará os quiosques Biruta e Tropicália, na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense, em um espaço para celebrar as culturas congolesa e africana. A família do jovem, que se mudou para o Brasil em 2011 fugindo da guerra civil no Congo, foi convidada pela secretaria de Fazenda a gerir o local.

A reformulação dos quiosques em memorial inclui uma alteração física do espaço, que passará a ser um ponto de referência do orgulho africano, com artesanato, comida e música regionais. Está prevista ainda a parceria entre organizações sociais, a prefeitura, a Orla Rio e o Sesc/Senac para promover vagas de empregos a refugiados do continente que vivem no Rio.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes comemorou a novidade e escreveu: “Não a banalização da barbárie!”. Segundo a prefeitura, até que seja esclarecido o crime e o envolvimento dos donos dos quiosques, os contratos de concessão estão suspensos. Desde terça, 1º, três homens estão presos pela morte de Moïse.

Fábio Pirineus da Silva, o Belo, confessou que deu pauladas no refugiado; Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, o 19, disse ter participado das agressões; e Brendon Alexander Luz da Silva, o Tota, é apontado como o responsável por imobilizar o congolês. O trio vai responder por homicídio duplamente qualificado porque a vítima não tinha condições de se defender e pelo crime ter sido realizado de forma cruel.

Neste sábado, 5, manifestações pacíficas contra o racismo e a xenofobia foram registradas em várias partes do país, como nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Salvador (BA), Natal (RN), São Luís (MA), Brasília (DF) e Porto Alegre (RS).