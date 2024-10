Confira todos os resultados do segundo turno em capitais do Brasil

O Brasil teve o segundo turno das eleições municipais deste ano em quinze capitais neste domingo, 27. Nas maiores cidades brasileiras, as eleições em grande parte confirmaram os que os eleitores já sinalizavam nas pesquisas feitas nas últimas semanas. São Paulo teve a vitória do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que ganhou de Guilherme Boulos (PSOL) com uma diferença de quase 20 pontos percentuais.

Belo Horizonte confirmou a vitória do prefeito Fuad Noman (PSD), que foi reeleito com 53,73% dos votos. Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo (MDB) foi reeleito com 61,53% dos votos, derrotando sua oponente, a deputada Maria do Rosário (PT), com mais de 20 pontos percentuais. O PT ganhou apenas uma capital, Fortaleza, no Ceará, com uma votação apertada.

Cuiabá (MT) viu a vitória do deputado Abílio Brunini (PL), que obteve 53,80% dos votos, derrotando o petista Lúdio Cabral, que ficou com 46,20%. As pesquisas mostravam que ambos estavam empatados, com 50% cada um.

Veja abaixo os resultados em todas as quinze capitais onde houve disputa neste segundo turno:

SÃO PAULO (SP): Ricardo Nunes (MDB) 59,35% x 40,65% Guilherme Boulos (PSol)

BELO HORIZONTE (MG): Fuad Noman (PSD) 53,73% X 46,27% Bruno Engler (PL)

PORTO ALEGRE (RS): Sebastião Melo (MDB) 61,53% X 38,47% Maria do Rosário (PT)

CURITIBA (PR): Eduardo Pimentel (PSD) 57,64% X 42,36% Cristina Graeml (PMB)

ARACAJU (SE): Emília Correa (PL) 57,46% X 42,54% Luiz Roberto (PDT)

BELÉM (PA): Igor Normando (MDB) 56,36% X 43,64% Delegado Eder Mauro (PL)

CAMPO GRANDE (MS): Adriane Lopes (PP) 51,45% X 48,55% Rose Roberto (União)

CUIABÁ (MT): Abílio Brunini (PL) 53,80% X 46,20% Lúdio Cabral (PT)

FORTALEZA (CE): Evandro Leitão (PT) 50,38% X 49,62% André Fernandes (PL)

GOIÂNIA (GO): Sandro Mabel (União) 55,53% X 44,47% Fred Rodrigues (PL)

JOÃO PESSOA (PB): Cícero Luena (PP) 63,91% X 36,09% Marcelo Queiroga (PL)

MANAUS (AM): David Almeida (Avante) 54,59% X 45,41% Capitão Alberto Neto (PL)

NATAL (RN): Paulinho Freire (União) 55,34% X 44,66% Natália Bonavides (PT)

PALMAS (TO): Eduardo Siqueira Campos (Podemos) 53,03% X 46,97% Janad Valcari (PL)

PORTO VELHO (RO): Léo Moraes (Podemos) 56,18% X 43,82% Mariana Carvalho (União)