Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação volta a acontecer no país após 14 anos

Após 14 anos, o Brasil volta a contar com a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, cuja abertura será no dia 30 deste mês em Brasília, tendo a presença do presidente Lula. Logo no primeiro dia, haverá o lançamento do primeiro plano nacional sobre inteligência artificial (IA). O documento foi um pedido de Lula, no início deste ano, ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e abordará recomendações de novas políticas ligadas à IA, campo que promete mobilizar representantes do governo, da sociedade civil e de instituições científicas durante debates nos três dias de evento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o secretário-geral da conferência, Sérgio Rezende, estão entre as autoridades que conduzirão as discussões sobre as políticas públicas da nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a ser implementada até 2030. O tema desta edição será “Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido”.

Além de Luciana Santos, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda; Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Nísia Trindade, da Saúde; Camilo Santana, da Educação; e Esther Dweck, de Gestão e Inovação, participarão de mesas na conferência.

Ao todo, haverá mais de 50 sessões de debates, com nove agendas simultâneas ao dia, além de sete plenárias, no Centro de Convenções Brasil 21. A previsão é de que o evento – que já teve todas as vagas presenciais esgotadas – receba até 1.800 participantes por dia. As inscrições para participação on-line, com direito a certificado, continuam abertas no site https://5cncti.org.br/.

Além de IA, temas como mudanças climáticas, transição energética, financiamento da ciência e políticas de apoio à inovação nas empresas terão destaque. Mais de 320 palestrantes de diferentes áreas e regiões do país participarão da conferência.