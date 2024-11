Condomínio de Cláudio Castro, governador do RJ, é atingido por bala perdida

Um morador do condomínio Península, na Barra da Tijuca, onde mora o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro, relatou que seu apartamento foi atingido por uma bala perdida na manhã deste sábado, 23. Segundo reportado pelo jornal O Globo, o morador alertou os vizinhos no grupo de WhatsApp do prédio, onde compartilhou imagens da munição encontrada na residência e do vidro da varanda rachado pela bala.

Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio, a região de Rio das Pedras, relativamente próxima ao condomínio, registrou troca de tiros durante a madrugada deste sábado. De acordo com relatos nas redes sociais, um confronto entre facções rivais começou por volta das 4h40 da manhã, depois de uma tentativa de invasão mal sucedida do Comando Vermelho na região, que é controlada pela milícia.

Em outubro, moradores do condomínio de alto padrão criaram uma petição virtual pedindo reforço no policiamento, com mais de 1.200 assinaturas. Segundo reportado pela VEJA Rio, a associação de moradores chegou a se reunir com o comandante da unidade de policiamento da região para ouvir as principais demandas e reclamações, que incluem assaltos frequentes aos finais de semana e à noite.