Comércio em alta: vendas com o Dia das Crianças devem movimentar 9,35 bilhões de reais no país

Terceiro evento mais aguardado do calendário do varejo nacional, o Dia das Crianças, comemorado neste sábado, 12, não deve decepcionar em vendas. De acordo com um balanço da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ele deve registrar uma movimentação financeira de cerca de 9,35 bilhões de reais. A data só fica atrás, em termos financeiros, do Natal e do Dia das Mães.

As perspectivas são de que essa injeção de compras no varejo resulte em um avanço de 2,6% em relação ao Dia das Crianças de 2023. A expectativa se baseia, ainda segundo a CNC, em uma conjunção de fatores propícios ao consumo, comparando com o ano passado, que têm relação direta com a melhoria no mercado de trabalho.

No trimestre concluído em agosto passado, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do IBGE, a taxa de desemprego atingiu o menor patamar em mais de dez anos – 6,8% da força total de trabalho. Aliado a isso, a massa real de rendimentos, impulsionada pela política de valorização do salário mínimo, registrou um crescimento real de 8,3% no último ano.

O levantamento da Confederação Nacional do Comércio também mapeou os setores do varejo que devem registrar os melhores resultados neste Dia das Crianças. A expectativa é que a área de vestuário e calçados fique na frente, respondendo por 27% (2,56 bilhões de reais) do volume projetado; tendo na sequência o setor de eletrônicos e brinquedos (em torno de 25%, com 2,30 bilhões de reais). Há ainda a perspectiva de boa movimentação nos segmentos de perfumarias e farmácias, com um crescimento de 6% com relação ao ano passado.

Continua após a publicidade

Junto com a expectativa no crescimento de vendas, a pesquisa também levantou os estados em que se espera que sejam registrados os melhores volumes financeiros. Os estados de São Paulo (2,6 bilhões de reais), Minas Gerais (916 milhões de reais) e Rio de Janeiro (752 milhões de reais) deverão concentrar mais da metade (57%) de toda a movimentação com as comemorações da data. Apesar disso, o estudo revelou que o maior crescimento, comparativamente com 2023, é esperado no Paraná (+ 7,4%).

*Com Agência Brasil