Com 30 cidades em alerta máximo para incêndios, SP cria gabinete de crise

O governo do estado de São Paulo informou nesta sexta-feira, 23, que criou um gabinete de crise para monitorar e combater os incêndios que atingem cidades do interior.

Segundo monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Defesa Civil do estado, trinta cidades estão sob alerta máximo para grandes queimadas, algumas com focos ativos de incêndio. Esses locais estão com baixa umidade do ar e risco elevado com a onda de calor que atinge todo o estado.

De acordo com o governo, dois funcionários de uma usina em Urupês morreram tentando combater um incêndio.

As cidades em alerta máximo para incêndios são:

Alumínio

Araraquara

Bernardino de Campos

Boa Esperança do Sul

Dourado

Iacanga

Itápolis

Itirapina

Jaú

Lucélia

Monte Alegre do Sul

Monte Azul Paulista

Nova Granada

Piracicaba

Pirapora do Bom Jesus

Pitangueiras

Poloni

Pompeia

Pontal

Presidente Epitácio

Sabino

Salmourão

Santo Antônio da Alegria

Santo Antônio do Arancanguá

São Bernardo do Campo

São Simão

Sertãozinho

Taquarituba

Torrinha

Ubarana

Rodovias interditadas

De acordo com o governo de SP, incêndios de grande porte provocaram a interdição de rodovias, o que impacta o trânsito em várias regiões. As autoridades orientam os motoristas a evitar essas vias até a normalização e reforçam o alerta para que a atenção seja redobrada ao dirigir, evitando atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo.

Rodovias concedidas com interdições:

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), Araraquara: interditada no km 117 devido a uma ocorrência em atendimento. Interdição ativa no sentido sul.

Rodovia Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti (SP-333), Ribeirão Preto/Borborema: interditada no km 98 devido a um foco de incêndio, com interdição nos dois sentidos (leste e oeste).

Rodovia Cândido Portinari (SP-334), Brodowski: interditada no km 342 devido a uma ocorrência em atendimento, com interdição nos dois sentidos (norte e sul).

Interligação Planalto (SPI-040/150), São Bernardo do Campo: interditada no km 7 devido a uma ocorrência em atendimento. Interdição ativa no sentido capital.

Rodovias estaduais:

Interdições totais

• SP 215, km 204

• SP 291, km 17

• SP 425, km 139

• SP 563, km 214

• SPI 627/310, km 25

Interdições parciais

• SP 143, km 05

• SP 055, km 369,7

• SP 058, km 220,2

• SP 310, km 486

• SP 425, km 57

• SP 373, km 187,5

• SP 463, km 34

• SP 425, km 259,8