Chuvas deixam mais de 60 mil sem luz na capital paulista

Pancadas de chuvas na cidade de São Paulo neste sábado, 2, provocaram alagamentos e provocaram um estado de atenção na capital paulista, encerrado ainda nesta tarde. A situação é monitorada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura local. Ao longo do dia, contudo, mais de 66 mil pessoas ficaram sem energia elétrica na Grande São Paulo, de acordo com informações da Enel.

De acordo com o comunicado mais recente divulgado pelo CGE, o tempo permanecerá instável nas próximas horas. Mas não há expectativa de chuva forte no decorrer da noite e na madrugada. A temperatura deverá ficar estável.

O domingo, 3, deverá ser de muitas nuvens, com chuva fraca e isolada pela manhã. À tarde, no entanto, haverá chuvas mais generalizadas e em forma de pancadas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Há ainda a chance de novos alagamentos. A mínima será de 19°C e a máxima, de 26°C.

Para os próximos dias, a previsão na capital paulista é de que as chuvas sejam frequentes e com volumes significativos, conforme prevê o CGE. Isso vai acontecer pelo predomínio do ar quente e úmido, o que vai favorecer a formação e propagação de áreas de instabilidade.