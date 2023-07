Censo 2022: Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas

O Instituto Braasileiro de Geográfia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira, 27, que o Brasil tem em sua população 1.327.802 de quilombolas. Os dados são do Censo 2022, que registrou que essa população reside em 1.696 municípios no país, mas está, em sua maioria, no Nordeste: 68,19% estão concentrados na região. Esta é a primeira vez que o Censo investiga esse grupo.

Em relação ao total de habitantes no Brasil, os quilombolas representam uma parcela de 0,65%. No recorte estadual, é na Bahia onde está a maior parte da população quilombola, 29,9%. O município com maior número de pessoas quilombolas é Senhor do Bonfim (BA), com 15.999, seguido por Salvador, com 15.897. O segundo estado onde estão mais quilombolas é o Maranhão, com 20,26%. Na cidade maranhense de Alcântara, há 15.616 quilombolas. Juntos, Bahia e Maranhão concentram pouco mais de 50% deste grupo no Brasil.

No levantamento, o Censo encontrou ainda 473.970 domicílios com pelo menos um morador quilombola. Essa população ainda encontra, contudo, dificuldades na busca por direitos: o IBGE identificou 494 Territórios Quilombolas oficialmente delimitados no país, que abrigavam 167.202 quilombolas — ou seja, apenas 12,6% da população quilombola residia em territórios oficialmente reconhecidos. Dentre os locais registrados, o do município de Alcântara é o que concentra mais pessoas (9.344), seguido por Alto Itacuruçá, Baixo Itacuruçá, Bom Remédio/PA (5.638) e Lagoas/PI (5.042).

