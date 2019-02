Carro com deputada federal e prefeito de Belford Roxo é atingido por tiros

O carro do prefeito de Belford Roxo, Waguinho, foi atingido por disparos de fuzil nesta sexta-feira, 15. Ele estava acompanhado da esposa, a deputada federal Daniela do Waguinho. Ambos são do MDB. O casal trafegava por uma das principais vias da cidade da Baixada Fluminense no começo da tarde quando o veículo, que é blindado, foi alvo dos tiros.

Mais cedo, a dupla participou da inauguração de uma creche no bairro Santa Tereza. Os tiros teriam sido disparados por traficantes do Morro da Caixa D’Água, que estão em conflito com criminosos de outras localidades.

De acordo com a Polícia Militar, os tiros foram dados durante um confronto entre quadrilhas de traficantes rivais na região da favela Parque Floresta. Um homem que caminhava pela região foi ferido por estilhaços. “Não dá para conviver sempre com essa violência”, afirmou a deputada federal.

Este é pelo menos o terceiro caso de políticos do Rio de Janeiro que ficam expostos a tiros em 2019. No mês passado, Washington Reis (MDB), prefeito de Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, teve o carro atingido por disparados. Na ocasião, se disse vítima de um atentado. No mesmo mês, a deputada estadual Martha Rocha (PDT) foi vítima de uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, e também viu seu carro ser alvo de balas disparadas por criminosos.