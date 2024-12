Caixa tem leilões com mais de 550 imóveis e preços a partir de R$ 70 mil

A Caixa Econômica Federal está realizando leilões de 553 imóveis com até 40% de desconto e valores entre R$ 70 mil e R$ 2,98 milhões. As propostas para o segundo e último certame serão aceitas até a próxima segunda-feira, dia 9, às 10 horas. O leilão é feito de forma 100% online e conta com apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais distribuídos em todas as regiões do país. O Sudeste é a região que conta com o maior número de imóveis disponíveis, seguido do Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, respectivamente.

Como entrar no leilão de imóveis da Caixa?

Quem quiser participar do leilão deve acessar o site da leiloeira globoleiloes.com.br e se cadastrar, com o envio de documentos exigidos no edital. Esse é o primeiro passo para a identificação do participante, sendo necessário para o início da participação nos leilões. Depois será necessário o cadastro no site da Caixa, para efetivar a apresentação da proposta e gerar o termo de arrematação, além da posterior emissão do boleto, independentemente da forma de pagamento. Por fim, para quem deseja financiar o imóvel ou utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), essa etapa é realizada exclusivamente em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal ou em um CCA (Correspondente Caixa Aqui), de forma presencial.

Para participar do leilão, é necessário que o interessado tenha 18 anos ou mais. Em caso de menores, é preciso estar emancipado. Pessoas jurídicas com empresa estabelecida no Brasil também podem participar. É proibido a participação de dirigentes da Caixa, cônjuges ou parentes de até terceiro grau, microempreendedores individuais e empregados do banco que atuem na Suotc, Gesec, Cemab, Ceven, Sumob, Geope, Ceope/RE, Ceope/SP, Suadi, Gegad, Cesav, Sulog, Geinf, Suhab, Gehpa, Gehab, Gihab e Cihar.

Distribuição dos imóveis por região:

16 imóveis no Norte;

114 imóveis no Nordeste;

56 imóveis no Centro-Oeste;

223 imóveis no Sudeste;

144 imóveis no Sul.