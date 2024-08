Bolsonaro protesta contra suspensão do X: “Bem-vindos à Coréia do Norte!”

Com o encerramento da rede X no Brasil, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro passou a desferir críticas contra o Judiciário e o governo do presidente Lula na rede Threads. Diversos brasileiros estão migrando para redes como o Threads e o Bluesky após o fechamento da plataforma X, do bilionário sul-africano Elon Musk, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Um dos posts feitos hoje por Bolsonaro diz: “Bem-vindos à Coréia do Norte!”, uma referência ao país comunista que também baniu a rede X de Elon Musk. Junto com sua frase-protesto, Bolsonaro divulgou um vídeo gravado em outubro de 2022, no qual criticava o presidente Lula, para quem perdeu a eleição presidencial no segundo turno.

O vídeo é um trecho da entrevista coletiva que Bolsonaro concedeu no Palácio da Alvorada durante a eleição. “Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres e pastores, de ataques às Forças Armadas, de ataques aos policiais, vocês acham que vai dar certo?”, declarou Bolsonaro no vídeo agora reproduzido no Threads.

Bolsonaro se apresenta como Presidente do Brasil no Threads

Durante a entrevista reproduzida na nova rede, Bolsonaro afirma que há mudanças que podem ocorrer para pior. “O Brasil já voltou ao período melhor do que era pré-pandemia e, muitas vezes, a pessoa quer mudar. Cuidado que a mudança às vezes pode ser pior. Todas as mudanças que a América do Sul fez piorou o respectivo estado e sabemos que essa pessoas que pioraram com escolhas mal feitas, parece que querem repetir essa escolha no Brasil”.

No Threads, Bolsonaro se identifica como “Presidente da República Federativa do Brasil”. Na nova rede, ele tem 3,8 milhões de seguidores. O ex-presidente da República divulgou também um post reproduzindo mensagem de seu antigo guru, Olavo de Carvalho. “Repito: o comunismo matou mais gente do que duas gerras mundiais”, dizia Olavo na mensagem.