Avião arremete para não colidir com outra aeronave em Fernando de Noronha

Um avião da Gol que se aproximava do pouso no aeroporto de Fernando de Noronha, na tarde deste domingo, 17, teve que arremeter quando o piloto percebeu que uma outra aeronave, da Azul, ainda estava na pista após aterrissar. Os dois voos, 1862 da Gol e 2700 da Azul, haviam decolado de Recife rumo ao arquipélago.

Embora tenha impressionado internautas em um vídeo compartilhado nas redes sociais (veja acima), a manobra foi classificada pela Aeronáutica como “normal” e “dentro dos padrões de segurança das regras de tráfego aéreo”. A Força Aérea afirma que “as aeronaves estavam em coordenação via rádio e não houve risco nenhum aos envolvidos no caso”.

No vídeo, é possível ouvir o homem que fez as imagens assustado ao ver o avião da Gol voando em direção à pista, enquanto outra pessoa, no rádio, diz “arremeteu, arremeteu”.

Por meio de nota, a Azul ressalta que “a arremetida é um procedimento previsto nas operações de pouso”.

A Gol, por sua vez, diz que “durante todo o procedimento de aproximação, o comandante tinha contato visual com a aeronave que ainda taxiava pela pista” e também pondera que “a arremetida é um procedimento operacional normal”. “Após a liberação da pista, o comandante efetuou nova aproximação, pousando às 16h39, em total segurança”, diz a companhia aérea.