“Aprendi a lidar com a dor”, diz mãe de Isabella Nardoni

Dez anos após a morte de Isabella Nardoni, sua mãe Ana Carolina Oliveira afirmou que o único sentimento que existe hoje em dia é a saudade. “Eu acho que a gente aprende a lidar com a dor. Ela se torna um pouco… menos forte. Ela é menos dolorida, mas ela [a dor] nunca vai ser esquecida. Óbvio que eu sofro muito menos do que eu sofria há dez anos atrás. Eu lido de uma forma diferente. Eu também fico triste ainda, ainda choro, ainda tenho vários sentimentos, mas hoje ele é mais ameno. Um dor menos sofrida do que foi um dia”, afirmou, em entrevista ao portal G1.

A menina tinha 5 anos quando foi jogada do sexto andar do Edifício London, onde o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, moravam, na Vila Guilherme, em São Paulo, no dia 29 de março de 2008. A defesa negou o envolvimento dos dois, atribuindo o crime a uma terceira pessoa que teria invadido o apartamento.

Alexandre foi condenado a 30 anos e dois meses de prisão, enquanto a madrasta recebeu pena de 26 anos e oito meses. Os dois estão em penitenciárias de Tremembé, no interior paulista. Em julho do ano passado, Anna Carolina obteve a progressão para o regime semiaberto. Com isso, ela adquiriu o direito de sair da prisão em datas especiais. No final deste mês, a detenta deve ser beneficiada com a saída temporária pela Páscoa. Alexandre continua preso em regime fechado.