Após apelar a Bolsonaro e Marçal, ex-galã Mário Gomes pede doações no Pix

Três dias após ser despejado da mansão onde vivia, de frente para a Praia da Joatinga, no Rio de Janeiro, o ex-galã Mário Gomes, 71 anos, fez um novo pedido nas redes sociais. Agora, o ator, que também é candidato a vereador (Podemos), pede doações para se “reerguer”. Numa tentativa de chamar a atenção para a sua situação, ele, que está mergulhado em dívidas, já havia clamado na internet pelo apoio de aliados políticos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Aconteceu uma cena lamentável no seio da minha família. Peço que marquem a Bia Kicis, a Carla Zambelli, Pablo Marçal, Jair Messias Bolsonaro, Nikolas Ferreira, Marcelo Van Hattem. A gente precisa modificar o que está acontecendo no Brasil, que é um absurdo”, disse o bolsonarista ferrenho, após deixar sua residência.

Em uma postagem publicada hoje, o ator disponibiliza sua chave de Pix para doações a partir de 1 real. “Estou aqui para agradecer, de coração, essa solidariedade que só o nosso povo tem, esse povo maravilhoso não merece passar pelo que está passando. Me emociono de chorar muito, porque é muito bacana. Vocês podem contar comigo”, declarou, em vídeo, antes de pedir doações.

O ex-galã, que fez muito sucesso nas novelas da TV Globo nos anos 1980, foi despejado da mansão onde morava, avaliada em cerca de 20 milhões de reais, devido a dívidas trabalhistas. As pendências, que resultaram no leilão do imóvel por menos de 1 milhão de reais, são relativas a funcionários de uma antiga confecção que teve no Paraná. Ele também tinha dívidas referentes ao IPTU do imóvel.

Com o despejo, o ator, que nas últimas eleições também testou sua popularidade nas urnas e chegou apenas a suplente do Republicanos na Assembleia Legislativa do Rio, já anunciou que neste momento iria morar na casa da filha primogênita, na Barra da Tijuca. O último trabalho na TV de Mário Gomes foi em 2018, quando fez uma participação na novela Tempo de Amar. Nos últimos anos, ele tinha uma carrocinha de sanduíches na praia.