Apagão: ONS confirma que energia é restabelecida em SP e Guarulhos

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou por meio de nota pública que o fornecimento de energia em São Paulo foi totalmente restabelecido às 19h58 deste sábado, 31. O apagão, que afetou diversas regiões da capital paulista e da cidade de Guarulhos, teve início às 17h31, quando houve uma interrupção de aproximadamente 870 MW de carga.

A falha ocorreu devido ao desligamento de todos os equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras. Como consequência, houve interrupção nas cargas da EDP-SP e da Enel-SP, atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale.

A recomposição do sistema elétrico ocorreu em etapas, iniciando-se às 17h33. As cargas da EDP-SP foram totalmente restabelecidas às 19h37, seguidas pelas da Enel-SP às 19h58, marcando a conclusão do processo de restauração. O apagão afetou principalmente as regiões Leste, Norte e Central de São Paulo, além do centro e outras áreas de Guarulhos.

Na capital paulista, diversos bairros foram impactados, incluindo Bela Vista, Jardins e Paraíso na região central; Jardim Brasil, Tucuruvi, Pari, Vila Maria e Vila Guilherme na zona norte; e Moóca, Tatuapé, São Mateus, Penha, Aricanduva e Belenzinho na zona leste.

Continua após a publicidade

Apesar da extensão do apagão, é importante notar que alguns serviços essenciais não foram afetados: o Metrô e a CPTM mantiveram suas operações normais, assim como o Aeroporto de Cumbica, que continuou funcionando regularmente durante todo o incidente.

A Eletrobrás informou que a subestação Guarulhos foi religada e opera normalmente. As causas do desligamento estão sendo investigadas. A Enel confirmou a normalização do fornecimento para São Paulo por volta das 20h, ressaltando que a falha ocorreu no sistema de transmissão que não pertence à empresa. Em Guarulhos, a EDP realizou manobras para reduzir o impacto e restabeleceu 100% das regiões afetadas às 19h37.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que o evento será objeto de fiscalização para identificação das causas e apuração de responsabilidades. A agência está acompanhando o processo de recomposição das cargas e mantém contato com as empresas responsáveis. O ONS informou que um relatório detalhado sobre as causas do incidente será emitido posteriormente.