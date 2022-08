Antes de embate com Lula na TV, Bolsonaro vai a evento de jiu-jítsu

Antes de participar do primeiro debate entre presidenciáveis na televisão, na noite deste domingo, 28, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) marcou presença em um campeonato de jiu-jítsu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Recebido com gritos de “mito”, mas também com alguns xingamentos, Bolsonaro permaneceu no evento por apenas 20 minutos. Bem-humorado, posou para selfies com apoiadores e atletas, mas não deu declarações. Até o início da noite, o presidente não havia se pronunciado oficialmente sobre a ida ao debate.

O programa com os presidenciáveis, que vai ao ar às 21h, na Band, na TV Cultura e nos canais digitais da Folha e do UOL, causa grande expectativa por ser o primeiro embate entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece na liderança das pesquisas de intenção de voto. A presença de Bolsonaro no debate de hoje à noite, segundo fontes ligadas ao candidato, não agradou a todo o núcleo da campanha. A decisão teria partido do próprio presidente, que disse que gostaria de ter tido esse confronto em 2018, quando ele “estava no hospital e Lula na prisão”.

Após a entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional, na semana passada, o núcleo próximo ao presidente também avalia que ele está bem preparado para o debate e que essa poderia ser uma oportunidade para alavancar novos votos.

Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada, em Brasília, por volta de 13h deste domingo. Na sequência, embarcou com destino a São Paulo na Base Aérea do Distrito Federal. Após passar no evento de jiu-jítsu, o presidente foi para um hotel de trânsito do Exército, onde aguarda o horário para se dirigir aos estúdios da Band, no bairro do Morumbi.

A expectativa é que o candidato à reeleição compareça aos estúdios da Band ao lado do filho Carlos e de ao menos três ministros: Fábio Faria (Comunicações), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Ciro Nogueira (Casa Civil). A presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não foi confirmada.