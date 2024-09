O ano de 2024 não foi bom para quem gosta do merecido descanso proporcionado pelos feriados. Neste ano, das dez datas comemorativas que poderiam render uma folguinha do trabalho e dos estudos, quatro foram em finais de semana, à exemplo do último Dia da Independência. Dos seis restantes, no entanto, quatro ainda estão pela frente, sendo um na sexta-feira, garantindo um final de semana prolongado.

Além dos feriados nacionais, cada estado e cidade também tem as suas datas comemorativas próprias, o que também pode render um descanso. São Paulo, por exemplo, contou com o aniversário da cidade, em 25 de janeiro, em uma quinta-feira, e a lembrança da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorado em 9 de julho, uma terça, em todo o estado.

Quais os próximos feriados de 2024?

Dos feriados nacionais restantes, dois cairão aos sábados, mas os outros caem numa quarta – caso da recém adotada dia da Consciência Negra – ou numa sexta. Veja a seguir as datas das próximas datas comemorativas e em que dia da semana cairão:

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida – sábado;

2 de novembro, Finados – sábado;

15 de novembro , Proclamação da República – sexta-feira ;

20 de novembro , Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – quarta-feira ;

25 de dezembro , Natal – quarta-feira .

Quais os próximos pontos facultativos?

Pontos facultativos são dias de folga garantida para servidores públicos, mas as empresas podem optar por dispensar ou não seus funcionários nessas datas. Em 2024 ainda restam três deles, sendo todos em dias da semana:

28 de outubro, Dia do Servidor Público federal – segunda-feira;

24 de dezembro, véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas) – terça-feira;

31 de dezembro, véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas) – terça-feira.