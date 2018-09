–

Não é exagero dizer que todos os anos o mercado ilegal tira do país bilhões de reais. Em 2017, o governo brasileiro perdeu R$ 9,7 bilhões com sonegação de impostos só com cigarro, um dos principais itens nessa lista. Segundo números da Receita Federal, em 2017, foram apreendidos 221 milhões de maços contrabandeados, quase metade do total dos itens irregulares recolhidos no país.

Um dos grandes motivos para isso é o desequilíbrio entre os impostos pagos no Brasil e em países vizinhos. É por isso que a revisão da carga tributária brasileira é ponto fundamental quando o assunto é o combate ao mercado ilegal — inclusive entre os candidatos à Presidência. E diminuir o incentivo ao contrabando por meio da redução da carga de tributos é uma das propostas do candidato João Amoêdo, do Partido Novo.

Confira, a seguir, as propostas de João Amoêdo para a segurança pública, disparidade tributária e contrabando: