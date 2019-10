Acidente entre carreta e carro mata seis pessoas na Via Dutra

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou seis mortos neste sábado, 12, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Entre as vítimas está um bebê que completaria um mês no domingo, 13.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, de 46 anos, seguia no sentido São Paulo quando perdeu o controle da direção. A carreta invadiu a pista contrária e atingiu um carro. Inicialmente, a informação oficial da PRF era de cinco mortos. Mas, durante a remoção dos corpos, o bebê foi encontrado.