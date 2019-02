“A situação é delicada”

A ex-primeira-dama Marisa Letícia sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) nesta terça-feira e precisou passar por uma cirurgia de emergência para estancar o sangramento. Desde então, ela continua internada na UTI do hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. Reportagem de VEJA explica os procedimentos pelos quais Marisa passou no hospital e o seu histórico de hipertensão, que contribuiu para que um aneurisma (dilatação anormal de um vaso sanguíneo) diagnosticado há uma década se rompesse. Em entrevista a VEJA, o médico da família e diretor da divisão de cardiologia do Sírio, Roberto Kalil Filho, afirmou que a situação dela é “delicada” e que nas próximas horas a sedação começará a ser retirada.

