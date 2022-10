A ‘doce vingança’ de Danilo Gentili contra o bolsonarismo

Atualizado em 16 out 2022, 18h36 - Publicado em 16 out 2022, 18h34

Por Gustavo Silva

Antes apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o apresentador do The Noite, do SBT, Danilo Gentili virou alvo de críticas após polêmica com o filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, de 2017, que foi recebido, primeiramente, com bons olhos pelos então aliados bolsonaristas. No entanto, após o longa ter sido liberado na plataforma Netflix neste ano, Gentili foi acusado de fazer apologia à pedofilia, por causa de uma cena do filme — o que rendeu críticas inclusive do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Pedófilos x Bolsonaro Dep. @andrefernm já acionou MP Pais, fiquem de olho no que seus filhos assistem na Netflix A esquerda queria passar estupro de vulneráveis de 14 para 12 anos. JB + cristãos impediram. pic.twitter.com/I2HS97hQyf — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 14, 2022

Agora que o presidente Jair Bolsonaro está no centro de uma polêmica por causa de uma fala a respeito de adolescentes venezuelanas de 14 anos, na qual o mandatário teria dito que “pintou um clima” ao encontrá-las nos arredores de Brasília durante um passeio de moto, o humorista foi ao perfil do Twitter para uma “vingança”. “Os mesmos que mandaram me demitir acham normal um presidente saber da existência de um ponto de prostituição infantil e não tomar nenhuma providência contra isso”, condenou Gentili em um post lançado na tarde deste domingo, 16.

O governo q me acusou de pedofilia por causa de filme justifica um velho dizer que viu uma menina e “pintou um clima”. Os mesmos q mandaram me demitir acham normal um presidente saber da existência de um ponto de prostituição infantil e não tomar nenhuma providência contra isso. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) October 16, 2022