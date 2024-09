93 denúncias de assédio em ministérios foram registradas em 2024

Ouvidorias dos ministérios do governo Lula receberam 93 denúncias de assédio sexual neste ano, de acordo com o painel “Resolveu?”, da CNU. O ministério da Saúde, liderado por Nísia Trindade, ocupa o primeiro lugar da lista, com 23 casos. Em seguida aparecem o ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com 11 registros, e o ministério das Mulheres, com 8 registros. A maioria das vítimas preferiu não informar dados pessoais como raça, gênero e idade. Somente em agosto, foram realizadas 12 queixas.

Na última sexta-feira, 6, Lula demitiu o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania (MDH), Silvio Almeida, depois de denúncias de assédio sexual. Entretanto, não há até agora nenhuma denúncia desta natureza ligada ao MDH no painel da Controladoria-Geral da União.