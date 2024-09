51,9% da população é contrária à suspensão do X no Brasil, diz AtlasIntel

Mais da metade da população brasileira é contra a suspensão da rede social X, mostra pesquisa AtlasIntel. De acordo com o levantamento, 51,9% discordam da decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de tirar do ar a plataforma no território brasileiro. Outros 48,1% apoiam a medida e 0,9% preferiu não opinar.

O resultado reflete a polarização política atual. Entre os bolsonaristas, 95,5% são contrários ao banimento, já entre os apoiadores do presidente Lula, 92% concordam com ele. A rede pertence a Elon Musk, o polêmico empresário que se alinha a movimentos de extrema direita em todo mundo e que decidiu fechar a representação brasileira da companhia. Sem escritório no país, as decisões judiciais deixaram de ser cumpridas.

A maioria das pessoas ouvidas na pesquisa – 48,9% – diz que Musk deveria ter acatado a determinação de retirar do ar conteúdos e perfis de usuários que, segundo o STF, atentavam contra a democracia e disseminavam fake news. Para 56,5% dos entrevistados, porém, a motivação de Alexandre de Moraes foi política, enquanto 41,7% defendem que ela foi eminentemente técnica.

Quando confrontados diretamente, Moraes leva vantagem sobre Musk: 49,7% dizem que o ministro está certo e 43,9% dão razão ao empresário.

VPN

Uma das medidas mais polêmicas determinada por Alexandre de Moraes é a proibição do uso de VPN (programa que permite acessar a plataforma por simular que o usuário está em outro país). O ministro impôs multa de 50 000 reais para quem recorrer à ferramenta. Segundo a AtlasIntel, 64,5% discorda dessa medida, enquanto 34,7% acham ela correta. Apenas 5,6% , contudo, diz que passou a usar uma VPN para acessar o X. A imensa maioria – 94,4% – diz ter desistido.

STF em baixa



A polêmica em torno do assunto contribuiu para derrubar a confiança do brasileiro nos ministros do STF. Entre os entrevistados, 50% afirmam que não confiam nos representante da corte, enquanto 47% alegam o contrário.

Apesar de polêmico, Alexandre de Moraes não ostenta a imagem mais negativa. Esse posto é ocupado por Gilmar Mendes – 59%, seguido por Dias Toffoli (55%), Nunes Marques (54%), Flávio Dino (53%), Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia (52%), Luis Roberto Barroso (48%), Édson Fachin (47%), André Mendonça e Cristiano Zanin (46%) e Luiz Fux (39%).

Para 52% eles tem desempenho ruim ou péssimo na defesa da democracia. Outros 51% dizem o mesmo quanto ao respeito à Constituição e às leis.