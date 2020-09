‘Viagem ao Redor do meu Quarto’: um livro fascinante em tempos de pandemia

Punido com um confinamento disciplinar, em 1794, por se meter num duelo com um oficial, Xavier de Maistre, então um nobre militar da corte de Saboia, passou 42 dias isolado em seus aposentos. A experiência originou este prodigioso livro autobiográfico. No texto irônico e subversivo, o autor convida o leitor a uma viagem turística por seu quarto, com reflexões amorosas, filosóficas e políticas, entre descrições da mobília e da amizade com um mordomo e um cachorro, companhias no castigo. Interessante leitura para tempos de clausura e pandemia.