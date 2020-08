The Killers conserva ‘vibe’ inconfundível em disco ‘Imploding The Mirage’

O novo trabalho do The Killers soa exatamente como um disco do The Killers. E isso é bom. Após perder um de seus principais integrantes, o guitarrista Dave Keuning, a banda agora é um trio formado pelo vocalista Brandon Flowers, o baterista Ronnie Vannucci e o baixista Mark Stoermer. Mas conserva suas marcas: os vocais melódicos de Flowers e as bases que fundem guitarras e teclados à la anos 80. As dez faixas exibem influências que vão de Kate Bush a Bruce Springsteen. A empolgante Lightning Fields tem participação de K.D. Lang.

