‘Terra Faminta’: Uma leitura arrepiante que une terror com a dor do luto

Determinados a dar uma infância tranquila ao filho, Juliette e Richard se mudam para uma casa isolada no interior da Inglaterra. A criança de 5 anos, porém, morre de forma abrupta após se tornar inexplicavelmente violenta. Mergulhada no luto, a mãe se convence de que o espírito do filho segue na casa e se recusa a sair de lá, tentando um contato com ele. Alternando entre passado e presente, o autor une elementos clássicos do terror com a dor do luto, em uma narrativa viciante e que causa arrepios.