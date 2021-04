Romance do vietnamita Ocean Vuong une lirismo poético com autobiografia

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Aclamado como poeta, o vietnamita Ocean Vuong lança seu primeiro romance mesclando a habilidade para criar um texto lírico a elementos autobiográficos. No livro, o narrador escreve uma carta para a mãe — filha de uma prostituta vietnamita e um soldado americano, gerada na Guerra do Vietnã. O texto revela a relação conturbada entre mãe e filho: assombrados pelo conflito, eles tentam se adequar como imigrantes nos Estados Unidos. Na vida real, a avó de Vuong se casou com um soldado americano.