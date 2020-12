Reeditado, ‘O Poderoso Chefão III’ ganha cenas e desfecho inéditos

Francis Ford Coppola não é de deixar quietas as versões originais de seus filmes. Após reeditar Apocalypse Now e O Poderoso Chefão I e II, comemora os trinta anos de Chefão III restituindo ao filme o título inicialmente pretendido, incorporando imagens inéditas e alterando a ordem de cenas. Este ainda é o calcanhar de aquiles da trilogia; não há remontagem que sane suas irregularidades ou salve a atuação de Andy Garcia e de Sofia Coppola. Mas, se perde na disputa com os dois primeiros, ainda ganha da maioria dos filmes de qualquer tempo. Nos cinemas e, a partir da terça 8, no NOW e outras plataformas.