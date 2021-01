‘Pachinko’: Livro mescla jornada familiar à história da Coreia e Japão

No início do século XX, quando a Coreia era uma só, Sunja e a mãe viviam em relativa paz, apesar da escassez, na pensão da família. A rotina se quebra quando a adolescente engravida de um homem casado. Com o futuro comprometido, Sunja se une a um jovem pastor de passagem pela cidade. A saga se desenrola por quatro gerações nesse robusto romance que, ao narrar a trajetória de Sunja e seus herdeiros, observa pela ótica de pessoas comuns a colonização do país pelo vizinho Japão, os efeitos da II Guerra e o embate que dividiria, até os dias de hoje, a Coreia em duas.