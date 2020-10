Minissérie ‘Gêmeos’ traz ator de ‘Game of Thrones’ em papel duplo

Embora morem perto um do outro, no litoral norueguês, há quinze anos os gêmeos idênticos Erik e Adam (o irresistível Kristofer Hivju, de Game of Thrones) não se veem: inseparáveis na juventude, eles romperam em razão de uma desavença. Mas Erik, o irmão inconsequente, que mora em um trailer na praia, afinal busca a ajuda do metódico empresário Adam quando em dificuldades. O encontro acaba da pior forma possível — e Ingrid (Rebekka Nystabakk), esposa de Adam, convence Erik a tomar o lugar do irmão por alguns dias que seja. A gravidade da situação e as crises que ela vai deflagrando fazem com que, a toda hora, a farsa fique sob ameaça. À moda escandinava, a minissérie usa a tensão como um torniquete que se aperta mais a cada episódio. Disponível no Globoplay.