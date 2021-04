‘Minhas Férias com Patrick’: Comédia despretensiosa com belas paisagens

Decidida a não perder o amante de vista nas férias em família dele, a doidinha Antoinette (Laure Calamy) agenda para si o mesmo programa: uma trilha pelas montanhas Cévennes, na França, na companhia de um burrico — o Patrick do título —, para reproduzir tal e qual uma famosa caminhada do escritor escocês Robert Louis Stevenson no século XIX. Atrapalhada que só ela, Antoinette se perde a toda hora, atrasa-se sempre e vira celebridade entre os outros turistas. Mas tira ao menos um problema do caminho: aos poucos, ela e Patrick vão se entendendo (ele vai melhor quando ela fala pelos cotovelos a seu lado), até virarem unha e carne. Um filme com humor despretensioso e paisagens belíssimas. Disponível para aluguel no NOW e outras plataformas.