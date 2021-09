Expoente do rap, Little Simz lança excelente disco com mistura de ritmos

Aos 15 anos, a londrina Simbiatu Ajikawo, filha de pais nigerianos, juntou-­se a uma multidão de adolescentes em uma batalha de rap. Cheia de si, a jovem provocou a galera: “Dizem que querem ser superstars, mas vão trabalhar duro para isso?”. Doze anos depois, agora convertida em Little Simz , ela prova que levou a sério sua pergunta com o lançamento do excelente quarto disco, uma mistura ousada de ritmos — do afrobeat às baladas oitentistas — embalada em letras confessionais. Ao longo de dezenove faixas, a cantora narra as dores e delícias da própria vida, em especial o abandono paternal quando ainda pequena. Em I Love You, I Hate You, dispara: “Você é apenas um doador de esperma ou um pai?”. A dançante Protect My Energy exalta a paz interior — e traz até um interlúdio com Emma Corrin, a princesa Diana de The Crown.