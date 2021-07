Em ‘Utopian Ashes’, dupla compõe músicas sobre divórcios traumáticos

Da união artística do escocês Bobby Gillespie, do Primal Scream, com a francesa Jehnny Beth, do Savages, surgiu o projeto Utopian Ashes, em que ambos deixam de lado o peso das guitarras das ex-bandas para gravar um disco sobre um casal que vive traumática separação (explica-se: os dois passaram por divórcios recentes de seus parceiros). Na country Remember We Were Lovers, entoam: “Podemos dormir juntos, mas estamos sós”. Em Living a Lie, usam até harpas para chorar erros do passado.