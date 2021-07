Em ‘Sob Rock’, John Mayer leva seu talento na guitarra aos anos 80

Aos 43 anos, John Mayer mantém a pose de galã — ele já namorou beldades como Katy Perry e Taylor Swift. Mas vê-lo só como um almofadinha do rock seria injusto: Mayer é um excelente guitarrista — e aqui exibe seus atributos de forma surpreendente. Desde a capa até o corte de cabelo, Sob Rock é todo anos 80. As faixas soam como o The Police ou um Phil Collins dos bons tempos. Em Last Train Home, ele capricha nas doses de teclado e guitarra com ecos. Shot in the Dark remete às baladas românticas daquela década.