Em contos, Liudmila Ulítskaia retrata stalinismo com sagacidade

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Atualizado em 14 out 2021, 18h18 - Publicado em 15 out 2021, 07h00

Na União Soviética dos anos 40 e 50, garotas no fim da infância amadurecem sob a propaganda stalinista e alheias aos conflitos da época, como a II Guerra. De um pai que volta traumatizado do front até a desigualdade social que não condiz com a pregação comunista, elas observam a vida em Moscou a partir da periferia da história — mas sentem em cheio seus efeitos colaterais. Aposta constante para o Nobel de Literatura, a autora russa é cirúrgica e sagaz ao tecer os seis contos desta coletânea.