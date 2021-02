Em belo disco de Celeste, influências vão de Kendrick Lamar a Nina Simone

Os primeiros shows da anglo-jamaicana Celeste Epiphany Waite, de 26 anos, costumavam ocorrer em um porão no cais de Brighton, na Inglaterra, onde ela cresceu. Desde então, ela assinou com uma gravadora e sua carreira deslanchou. Celeste diz ser uma “jovem de alma velha” ao listar seu caldeirão de influências, que vão de Kendrick Lamar a Nina Simone e Amy Winehouse. Not Your Muse, seu primeiro disco, é uma das melhores estreias dos últimos tempos. A emocionante Hear My Voice, trilha do filme Os 7 de Chicago, por exemplo, foi indicada ao Globo de Ouro. Sua voz rouca, mas potente, imprimiu o timbre certo para uma interpretação jazzís­ti­ca inspirada em Billie Holliday na faixa Ideal Woman, que mereceu elogios até de Elton John.