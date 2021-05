Em ‘As Pipas’, II Guerra é vista pelos olhos de pessoas comuns

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Ludo padece de dois carmas familiares. O primeiro é a excelente memória, que o impede de esquecer não só suas experiências, mas toda a história de seus antepassados e, logo, da França. O segundo são as feridas que as guerras insistem em lhe impor. Ao perder o pai na I Guerra, ele é criado por um tio escultor de pipas e se apaixona pela polonesa Lila, mas o amadurecer de ambos desemboca na II Guerra. O belo romance do francês Romain Gary (1914-1980) observa o conflito sob a óptica de pessoas comuns que insistem em resistir.