Documentário com Dave Grohl cai na estrada com grandes nomes do rock

Quando Dave Grohl fundou o Foo Fighters, em 1994, ele percebeu que a nova banda só daria certo se seus integrantes criassem laços duradouros de amizade. A solução? Comprar uma van antiga para que todos compartilhassem os perrengues e alegrias das turnês. Para Grohl, a van é parte indissociável da cultura roqueira. Nesse documentário, ele entrevista ídolos veteranos do rock como Brian Johnson, The Edge e Steven Tyler sobre os momentos marcantes (e apertados) nos veículos de suas bandas. As hilárias conversas vão desde como organizar os instrumentos no bagageiro até a autoria das indefectíveis flatulências. Sobre isso, fica a dica de Ringo Starr: “Se foi você, assuma”. Disponível no Amazon Prime Video.