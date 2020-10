Disco ‘Palo Alto’ revela um Thelonious Monk em seu auge

Nos anos 60, o então estudante Danny Scher convidou Thelonious Monk para fazer um show em sua escola secundária, em Palo Alto, na Califórnia. Para sua surpresa, o lendário pianista do jazz topou. O garoto gravou a apresentação de 47 minutos, mas o registro ficou 52 anos esquecido no porão de sua casa, até ser redescoberto e oferecido por Scher ao filho de Monk. A gravação peca na qualidade do som do baixo de Larry Gales, mas revela Monk no auge, passeando por clássicos como Ruby, My Dear e Well You Needn’t.