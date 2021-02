Com ‘Pennyworth’, DC convence em trama sobre mordomo de Batman

Se nos cinemas a DC não consegue criar um universo tão marcante quanto o da rival Marvel para seus heróis, o desempenho melhora nas séries de TV. Personagens menos óbvios, como Supergirl, Flash, Batwoman e Raio Negro, renderam tramas eficientes. Em sua segunda temporada, Pennyworth dá continuidade à história da juventude do mordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. Ambientada nos anos 60 em uma Inglaterra distópica, onde um grupo fascista ameaça dominar o país, a série apresenta Alfred aos 20 e poucos anos, como ex-soldado do Serviço Aéreo Especial que funda uma empresa de segurança a serviço do jovem bilionário Thomas Wayne, pai de Bruce. O enredo pobre em ousadias é compensado pelos efeitos especiais, que convencem ao mostrar uma Londres sombria e devastada, e pelo modo feliz como Jack Bannon imprime à figura do jovem Alfred uma personalidade marota e, ao mesmo tempo, aristocrática. Dá para entrever ali o futuro braço direito de Batman. Disponível no Starzplay.