Clássicos em prosa de Drummond ganham novas edições

“É um livro de prosa, assinado por quem preferiu quase sempre exprimir-se em poesia”, explica Drummond nos trechos iniciais de Confissões de Minas, de 1944. Dividido em eixos temáticos, o livro é uma coletânea de artigos, crônicas, ensaios, notas e reflexões datados entre as décadas de 20 e 40, que carrega marcas históricas e posicionamentos políticos do autor ao longo do conturbado período que abarca a II Guerra. Já Passeios na Ilha (1952) reúne crônicas dominicais do Correio da Manhã, nas quais ele perambula por Minas Gerais, com textos que vão das agruras do cotidiano ao humor irônico. As obras, que ganham nova edição, comprovam a excelência do poeta em outros formatos.