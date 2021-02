‘A Febre’: drama singular fala de relação entre pai e filha na Amazônia

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Há vinte anos Justino (Regis Myrupu, premiado no Festival de Locarno) trocou sua aldeia por Manaus, onde trabalha como vigia no porto. Assim como a própria cidade, ele existe na fronteira estreita entre a Amazônia da floresta e da ancestralidade indígena e a Amazônia do caos metropolitano, asfalto, barulho e dinheiro. Em sua casa, só se fala tukano; da porta para fora, o português. O que equilibra Justino nessa divisa é a filha, Vanessa (Rosa Peixoto). Ao saber que ela irá deixá-lo para cursar a faculdade, Justino desenvolve uma febre sem explicação. Em seu primeiro trabalho de ficção, a documentarista Maya Da-­Rin demonstra notáveis maturidade e controle em um filme singular. Disponível na Netflix.