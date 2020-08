Zeca Camargo em período de aclimatação

Acostumado com o esquema de organização impecável da Globo, Zeca Camargo tem estranhado o sistema de produção de sua nova empregadora, a Band. Uma das missões dele é um programa matinal — ainda sem nome definido. O negócio começou enroscado. A atração teve a estreia adiada duas vezes e o clima de tensão resultou em uma briga entre Zeca e uma ex-diretora nos corredores da empresa. Há stress também relacionado a pedidos da direção da emissora para criar pautas ligadas ao agronegócio em meio a reportagens mais leves. Zeca se sentiu subaproveitado e desrespeitado no início. Chegou a trabalhar alguns dias de casa, o que gerou rumores de que não ficaria lá por muito tempo. Os novos colegas colocaram panos quentes: não é nada pessoal, é assim na Band. Aos poucos, no entanto, ele está se acostumando e ganhando espaço: prepara um novo reality show e um programa que será apresentado por Tiago Abravanel. Sem datas de estreia, claro.

Publicado em VEJA de 26 de agosto de 2020, edição nº 2701